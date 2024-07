Améliorer l’intégration locale des migrants

L’intégration des migrants permet non seulement leur propre développement socio-économique mais contribue aussi au développement et à la résilience des régions qui les accueillent. Or, l’intégration locale résulte de différentes politiques conçues et mises en œuvres par différents acteurs à différents niveaux de gouvernement. Une première étape pour améliorer l’intégration est donc de savoir « qui fait quoi ». L’OCDE s’est attachée à répondre à cette question en proposant un outil matriciel permettant de comparer l’allocation des compétences dans les domaines de l’emploi, de l’éducation, du logement, de l’aide sociale et de la santé dans dix pays de l’OCDE - Allemagne, Autriche, Canada, Espagne, France, Irlande, Italie, Nouvelle-Zélande, Pays-Bas et Suède. Les messages clés de ce travail sont présentés en première partie de ce document. Ils soulignent la grande complexité de l’action publique et la nécessité d’une coordination efficace entre les parties prenantes. Pour répondre à ce besoin de gouvernance pluri-niveaux et améliorer l'intégration des migrants, différents instruments politiques sont mobilisés par les pays. Les Contrats territoriaux d'accueil et d'intégration des réfugiés (CTAIR) signés en France entre l’État et des grandes villes sont ici analysés.