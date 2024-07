COVID-19 et travailleurs essentiels : Quel rôle jouent les immigrés dans votre région ?

Les périodes de confinement dues à la crise du COVID-19 ont mis en évidence la place importante qu’occupent souvent les immigrés dans les secteurs qui sont essentiels au bon fonctionnement de notre vie quotidienne. S’appuyant sur cette expérience, la présente note évalue dans 31 pays européens le rôle que jouent à l’échelon régional les travailleurs nés à l’étranger dans les services essentiels (appelés les travailleurs essentiels issus de l’immigration). Elle examine leur part dans les marchés du travail régionaux, leur importance dans les emplois exigeant des qualifications différentes, et les écarts selon qu’ils sont originaires ou non de l’UE. Les travailleurs immigrés contribuent grandement au secteur de la santé, 23 % des médecins et 14 % du personnel infirmier étant nés à l’étranger. Dans les métropoles comme Londres ou Bruxelles, près de la moitié du personnel médical et infirmier est issue de l’immigration. Dans l’ensemble, les régions des capitales affichent la part la plus élevée de travailleurs essentiels issus de l’immigration (20 %). De la même façon, les grandes agglomérations font davantage appel à cette catégorie de la main-d'oeuvre que d’autres territoires, notamment dans les professions peu qualifiées, où la part des travailleurs immigrés s’élève à 25 %.