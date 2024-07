Mobilités ouest-africaines et politiques migratoires des pays de l'OCDE

Cette publication analyse les politiques migratoires des principaux pays de l'OCDE accueillant des migrants ouest-africains et analyse les récentes avancées des discussions européennes. Elle met côte à côte les processus d’approche commune qui sont engagés en Europe, en Afrique et Afrique de l’Ouest et éclaire la réflexion des décideurs. Cet ouvrage permet également à un public plus large d'appréhender de manière objective ce phénomène d’actualité.