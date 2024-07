L'entreprenariat et le développement économique local

Rares sont les études qui ont analysé de façon systématique la corrélation entre la création d’entreprises et le développement économique local – cependant ceci est un souci universel pour les administrations locales et centrales. Ce rapport examine les principaux mécanismes par lesquels la création et le développement d'entreprises peuvent avoir des retombées sur l’économie locale. Il présente des recommandations détaillées à l’intention des pouvoirs publics portant sur trois grands domaines : stratégie, finance et conception des programmes.