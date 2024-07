Cette publication fait suite à L'économie mondiale : une perspective millénaire, publié par l’OCDE en 2001. Angus Maddison y propose une vision particulièrement pénétrante de l’histoire et de l’influence politique des comptes nationaux et de la comptabilité nationale. Il montre que ces données statistiques peuvent éclairer l’observateur d’aujourd’hui ou de demain sur l’analyse de phénomènes économiques comme la croissance, la formation des marchés et la répartition des revenus. Cette approche est particulièrement intéressante pour les pays en développement. Cet ouvrage rappellera également aux pays de l’OCDE que l’action des pouvoirs publics doit, pour être couronnée de succès, reposer sur la réalité de données économiques vérifiables. …Un rapport indispensable pour tous les chercheurs et étudiants en économie et en histoire de l’économie ainsi que pour les statisticiens. Pour plus d’informations, visitez notre site : www.theworldeconomy.org.