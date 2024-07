L'allongement du temps de classe

Quel que soit le type d’établissement fréquenté (public ou privé, favorisé ou défavorisé), en 2012, les élèves de 15 ans ont passé plus de temps en cours de mathématiques que leurs homologues en 2003. Le temps moyen passé en cours de mathématiques varie de plus du simple au double entre les pays et économies à l’étude. En moyenne, plus les élèves passent de temps en cours de mathématiques, meilleurs sont leurs résultats dans cette matière ; toutefois, le fait de donner aux élèves davantage de travail en classe ne suffit souvent pas à améliorer leurs résultats d’apprentissage.