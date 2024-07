Gestion de l'environnement dans les pays en développement

• La politique de l'environnement devrait être fondée sur le principe selon lequel l'environnement est l'affaire de chacun ; tous les acteurs sociaux doivent prendre part à la gestion de l'environnement • Les politiques qui encouragent mplicitement, par des subventions, une exploitation des ressources naturelles abusive et préjudiciable à l'environnement sont fréquentes : les réformes devraient donner aussi bien la priorité aux questions économiques qu'à celles concernant l'environnement • Les instruments de marché sont moins employés que la réglementation mais ils peuvent être plus efficaces ; ils peuvent également constituer une source de revenus pour le financement de la protection de l'environnement • Il est possible d'améliorer l'efficacité des réglementations en mettant l'accent sur les mesures préventives, notamment les études d'impact sur l'environnement, en identifiant les gros pollueurs, en renforçant la mise en oeuvre des mesures adoptées et en encourageant la médiation aux dépens du recours à la poursuite judiciaire