Évolution des technologies de la fibre et de l'investissement en ce domaine

Le présent document propose un aperçu général des développements des technologies de la fibre optique pour les réseaux dits du dernier kilomètre, c’est-à-dire reliant les locaux des abonnés aux commutateurs de télécommunications, et pour les réseaux de raccordement, c’est-à-dire reliant les commutateurs au coeur du réseau. Ce document aborde également les questions du déploiement et du coût des réseaux du dernier kilomètre et évoque les problèmes connexes en matière de réglementation. L’échelle de temps considérée dans ce document est la période comprise entre 2010 et 2020, c’est-à-dire la décennie au cours de laquelle la nouvelle génération de réseaux hybrides ou tout en fibre arrivera à maturité et sera déployée à grande échelle.