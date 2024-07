Enseignants débutants : quel soutien leur apporter ?

Les établissements soutiennent les enseignants débutants en leur proposant des programmes de tutorat et d’initiation, mais près d’un tiers des enseignants débutants font part de besoins importants de formation continue en matière de discipline en classe et de problèmes de comportement des élèves. Contrairement aux idées reçues, les établissements dans lesquels travaillent les enseignants débutants ne sont pas différents de ceux où exercent leurs collègues plus expérimentés. Selon les pays participant à l’Enquête internationale sur l’enseignement et l’apprentissage (TALIS), les enseignants débutants1 consacrent moins de temps à l’enseignement et l’apprentissage, et davantage de temps à la gestion de leur classe que leurs collègues plus expérimentés ; ils font en outre part de niveaux inférieurs de sentiment d’efficacité personnelle.