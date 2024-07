En quoi le développement professionnel peut-il améliorer les pratiques des enseignants en classe ?

Le développement professionnel des enseignants est jugé de qualité lorsqu’il prévoit des méthodes d’apprentissage actif, qu’il se déroule sur une longue durée, qu’il fait intervenir un groupe de collègues et qu’il comprend des activités d’apprentissage collectif ou des recherches avec d’autres enseignants. Plus les enseignants peuvent bénéficier d’un développement professionnel de qualité, plus ils seront susceptibles d’utiliser un large éventail de pratiques d’enseignement en classe.