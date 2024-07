Pour mieux répondre aux nouvelles préoccupations de la population et favoriser le développement durable, les gouvernements sont désormais en faveur d'un large partenariat avec la société civile et le secteur privé. Or, c'est aux niveaux local et régional, au plus près des problèmes et des individus, qu'on se concerte le plus souvent. Aux quatre coins de l’OCDE, des partenariats se forment aujourd’hui pour répondre à des problèmes liés au développement économique, à l’emploi, à la cohésion sociale et à la qualité de vie. Ces partenariats ont en commun une chose essentielle : ils tentent d’améliorer la gouvernance, c’est-à-dire la manière dont la société résout ses problèmes et satisfait ses besoins collectivement. Les partenariats permettent à la société civile et ses ONG, aux entreprises et aux différents niveaux de gouvernement d’élaborer ensemble des stratégies territoriales, d’adapter les politiques au contexte local, et de prendre des initiatives qui vont dans le sens de priorités partagées. Un pari ambitieux, qui pose le défi d’harmoniser responsabilité publique et démocratie participative. Des partenariats locaux pour une meilleure gouvernance tire les leçons des expériences les plus récentes de sept pays : l’Autriche, la Belgique, le Danemark, les États-Unis, la Finlande, l’Irlande et l’Italie. Cet ouvrage propose une stratégie que les gouvernements peuvent mettre en œuvre pour améliorer la gouvernance par le biais du partenariat. Cette stratégie permettra de renforcer les capacités locales au sein d’une économie toujours plus globalisée, contribuant ainsi à réconcilier compétitivité économique, cohésion sociale et progrès environnemental.