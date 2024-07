Culture de gouvernance et développement

En s’appuyant notamment sur l’expérience de la France, cet ouvrage examine si la bonne gouvernance d’entreprises génère la croissance. Il en ressort que c’est l’ensemble des institutions de gouvernance de la société dans leur interaction – gouvernance d’entreprise et gouvernance publique – qui compte. Il démontre que notre manière de juger de la qualité des institutions de gouvernance d’un pays doit donc être totalement repensée. Une gageure que cet ouvrage relève avec brio.« Un essai aussi riche que pénétrant dont les réformateurs du monde en développement ont beaucoup à apprendre. »- Dani Rodrik, John F. Kennedy School of Government, Harvard University.« Brillant exercice d’histoire économique comparée. Les enseignements de la reconstruction de la France au lendemain de la Seconde Guerre mondiale sont d’une importance capitale pour les responsables politiques des pays émergents d’aujourd’hui. »- Daniel Cohen, Professeur, École Normale Supérieure et journaliste au Monde.