Comment l’école compense-t-elle le désavantage socio-économique ?

Comme le savent pertinemment les professionnels de l’éducation, nombre des obstacles à l’apprentissage trouvent leur origine en dehors du cadre scolaire, notamment ceux résultant du désavantage socio-économique. Dans de nombreux systèmes d’éducation, la concentration des élèves défavorisés dans certains établissements constitue un défi supplémentaire. Toutefois, il est également vrai que les établissements offrant un environnement d’apprentissage efficace et des ressources de qualité peuvent compenser, du moins en partie, les inégalités sociales. Si les systèmes d’éducation oeuvrent en faveur de l’égalité des chances, afin que tous les enfants, indépendamment de leur milieu d’origine, bénéficient de la meilleure éducation possible, chaque établissement, et pas uniquement ceux favorisés, doit proposer les types de pratiques et de ressources associés à l’amélioration de la performance des élèves.