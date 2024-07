Autonomie et responsabilisation des établissements d'enseignement

Ces dernières années, de nombreux établissements d’enseignement ont acquis une plus grande autonomie et sont aujourd’hui de plus en plus responsables de leurs résultats face aux élèves, aux parents et au public en général. Les résultats de l’enquête PISA montrent que, savamment dosées, l’autonomie et la responsabilisation sont généralement associées à une meilleure performance des élèves...