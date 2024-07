Au lendemain de la crise asiatique

• Le repli massif des capitaux étrangers investis en Asie — plus de 10 pour cent du PIB des pays en crise — les place devant un problème de transfert. Pour favoriser la relance en Asie, les pays créanciers devraient impliquer leurs banques domestiques dans les opérations de sauvetage financier, ce qui réduirait les aléas de moralité dans les activités de prêt du secteur privé. • Pour les pays d’Asie, la priorité est de résoudre le problème du surendettement domestique. Financer le coût budgétaire inhérent à la restructuration exige que les gouvernements des pays asiatiques élargissent la base d’imposition tout en adoptant une politique d’abondance monétaire. • Les pays en développement doivent s’assurer du bon équilibre financier des établissements bancaires et non bancaires et être plus exigeants sur la qualité des capitaux étrangers investis. Toutefois, une réglementation « à la chilienne » ne peut être efficace que dans un contexte politique approprié. • Pour évoluer vers un système financier international moins vulnérable aux crises, il importe d’agir sur les risques excessifs pris par les banques. Les Accords de Bâle induisent des distorsions favorisant les prêts bancaires à court terme qui devraient être corrigées.