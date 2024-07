Argent rime-t-il avec bonne performance dans l'enquête PISA ?

Ce numéro montre que les pays les plus performants préfèrent investir les ressources limitées dont ils disposent dans la valorisation des salaires des enseignants plutôt que dans la réduction des effectifs en classe. Ce ne sont ni les pays qui réalisent les dépenses d'éducation les plus importantes, ni les pays les plus riches ; il s'agit plutôt des pays qui s'engagent à offrir à l'ensemble de leurs élèves une éducation de qualité, forts de la conviction que la réussite est à la portée de tous.