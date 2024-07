Améliorer les compétences

Les compétences sont essentielles pour accéder à des emplois plus satisfaisants et à une vie meilleure. Pourtant, l’acquisition de compétences est souvent plus ardue pour ceux qui en ont le plus besoin. Ils sont pris au piège d’emplois mal payés et leurs conditions de travail sont difficiles. Des expériences novatrices menées à travers les pays de l’OCDE montrent qu’il est possible de s’affranchir de ces obstacles. Un large éventail de représentants de gouvernements, de milieux d’affaires et de la société civile unissent leurs efforts et prennent des initiatives qui comblent l’écart entre la politique du marché du travail et la formation professionnelle, corrigent les faiblesses des travailleurs et satisfont les besoins évolutifs des employeurs. Les leçons à tirer de ces expériences sont riches, comme le montrent les cas étudiés en Belgique (Région flamande), au Canada, au Danemark, aux États-Unis et au Royaume-Uni.