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OECD Çevresel Performans İncelemeleri: Türkiye 2019

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DOI
https://doi.org/10.1787/653318da-tr
Authors
OECD
Tags
OECD Environmental Performance Reviews

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Cite this content as:

OECD (2019), OECD Çevresel Performans İncelemeleri: Türkiye 2019, OECD Publishing, Paris/Ministry of Environment and Urbanization, Turkey, Ankara, https://doi.org/10.1787/653318da-tr.
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