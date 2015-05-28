OECD360: Türkiye 2015

OECD360, size temel OECD yayınlarından seçilen en yeni analizleri ve bilgileri sunan bir dergidir. Önemli güncel olaylar çok sayıda grafik ile açıklanmaktadır. Eğitim, istihdam, çevre ile uyumlu ekonomik kalkınma, bölgesel perspektifler, tarım, ekonomik kriz ve toplum ile toplumun gelişimi üzerindeki etkileri: İşte ülkenizin ve tüm uluslararası tablonun durumunu özetleyen 8 ana konu. Her makale, orijinal yayın organından alınan üç grafiğin içerdiği OECD bilgilerini özetleyen iki sayfalık grafikler içermektedir. Statlink’ler sayesinde her grafiğin kaynak verilerini indirebilirsiniz.