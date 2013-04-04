ЭЛЕКТРОННОЕ УПРАЗДНЕНИЕ ПРОДАЖ

В настоящем отчете описываются функции систем СЭКТ и конкретные области, в которых сконцентрированы соответствующие риски. В нем детально представлены выявленные экспертами виды и способы утаивания доходов от продаж, в частности, мошенническое ПО и программы на внешних носителях (т.н. Phantomware, Zappers), а также продемонстрировано, как налоговые аудиторы и следователи могут выявить использование подобных методов. В документе также отмечается постоянное совершенствование инструментов утаивания доходов с помощью компьютерных технологий и необходимость быть готовым незамедлительно реагировать на изменения в этой сфере. В особенности, доклад содержит ряд рекомендаций, нацеленных на оказание помощи странам в решении этой важной области риска.