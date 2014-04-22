ОЭСР представляет собой уникальный форум, на котором правительства 30 демократических государств осуществляют совместную работу, направленную на решение экономических, социальных и экологических проблем. ОЭСР также является сосредоточением мероприятий, которые призваны помочь правительствам осознать и принять необходимые меры в отношении возникающих изменений и сложностей, включая корпоративное управление, информационная экономика и проблемы старения населения. Организация экономического сотрудничества и развития обеспечивает окружающую обстановку, в которой правительства могут сравнить регуляторный опыт, найти ответы на общие проблемы, выявить передовую практику и направления работы с целью координации внутренней и внешней политик.