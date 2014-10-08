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Антикоррупционные реформы в Армении

Стамбульский план действий по борьбе с коррупцией Отчет о мониторинге 3 раунда, 2014 г.
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DOI
https://doi.org/10.1787/a973599c-ru
Authors
OECD
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OECD (2014), Антикоррупционные реформы в Армении: Стамбульский план действий по борьбе с коррупцией Отчет о мониторинге 3 раунда, 2014 г., OECD Publishing, Paris, https://doi.org/10.1787/a973599c-ru.
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