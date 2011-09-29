Антикоррупционные реформы в Армении

В данном отчете анализируется прогресс, достигнутый Арменией в разработке антикоррупционных реформ и выполнении рекомендаций, полученных в рамках Стамбульского плана действий по борьбе с коррупцией с момента проведения первого раунда мониторинга в 2006 году. В отчете также анализируются последние события и даются новые рекомендации в трех областях: антикоррупционная политика, криминализация коррупции и предупреждение коррупции.