Competências para o progresso social

As crianças precisam de um conjunto equilibrado de competências cognitivas e socioemocionais para ser bem-sucedidas na vida moderna. A capacidade de atingir objetivos, de trabalhar eficientemente em grupo e de lidar com as emoções será essencial para enfrentar os desafios do século 21. Enquanto todos reconhecem a importância de competências socioemocionais como perseverança, sociabilidade e autoestima, há insuficiente conscientização sobre o que “funciona” para melhorá-las. Professores e pais não sabem se seus esforços para o desenvolviento dessas competências estão de fato dando resultado nem o que poderia ser feito para aprimorá-las. Políticas e programas planejados para medir e aperfeiçoar competências socioemocionais variam consideravelmente entre países, e mesmo internamente no mesmo país.

Este relatório apresenta a síntese do trabalho analítico da OCDE sobre o papel das competências socioemocionais e propõe estratégias para desenvolvê-las. Analisa, ainda, os efeitos das competências sobre diversos indicadores de bem-estar individual e progresso social, cobrindo aspectos de nossas vidas tão diferentes quanto educação, desempenho no mercado de trabalho, saúde, vida familiar, engajamento cívico e satisfação com a vida. Também discute como legisladores, escolas e famílias facilitam o desenvolvimento de competências socioemocionais mediante programas de intervenção, ensino e criação. Ele não apenas identifica perspectivas promissoras para fomentar as competências socioemocionais, com também mostra que essas competências podem ser mensuradas de forma significativa dentro de limites culturais e linguísticos.

Conteúdo

Sumário executivo

Capítulo 1. O papel da educação e das competências no mundo atual

Capítulo 2. Contextos de aprendizagem, competências e progresso social: uma estrutura conceitual

Capítulo 3. Competências que promovem o sucesso por toda a vida

Capítulo 4. Contextos de aprendizagem que promovem a formação de competências

Capítulo 5. Políticas, práticas e avaliações que ampliam as competências socioemocionais

Capítulo 6. Como fomentar competências socioemocionais?