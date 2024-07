10 Questões para Professores de Matemática...e como o PISA Pode Ajudar a Respondê-las

A cada 3 anos, o Programa para Avaliação Internacional do Estudante, mais conhecido como PISA, avalia estudantes de 15 anos ao redor do mundo para determinar quão bem seus sistemas

de educação os prepararam para a vida após o período escolar obrigatório. Assim que os resultados são publicados, a mídia corre para comparar as posições de seus países nas tabelas classificativas

internacionais. Os legisladores, jornalistas e pesquisadores acadêmicos destrincham o relatório para descobrir como os sistemas de educação bem-sucedidos extraem o melhor desempenho de seus alunos, fazendo, ao mesmo tempo, o acesso à educação de qualidade mais equitativo. Mas, algumas vezes, as mensagens-chave não retornam para os professores, que estão diariamente preparando os estudantes de seus países.