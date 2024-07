Melhores competências, melhores empregos, melhores condições de vida

As competências se transformaram na moeda global do século 21. Sem investimento adequado em competências,

as pessoas permanecem à margem da sociedade, o progresso tecnológico não se traduz em crescimento econômico

e os países não podem competir em uma sociedade mundial que se baseia cada vez mais no conhecimento. Mas

essa “moeda” perde valor à medida que evoluem as exigências dos mercados de trabalho e as pessoas perdem as

competências que não utilizam.

A crise econômica mundial, com elevados níveis de desemprego, especialmente entre os jovens, torna urgente fomentar

melhores competências. Ao mesmo tempo se deve levar em consideração a desigualdade da renda, causada em grande

medida pela desigualdade entre os salários que remuneram a mão de obra de alta capacitação e os pagos às pessoas

com baixa capacitação. A solução mais promissora para esses problemas é investir eficazmente nas competências no

decorrer do ciclo de vida: desde a primeira infância, durante a educação obrigatória e ao longo da vida profissional.

A Estratégia de Competências da OCDE proporciona um marco estratégico integrado no âmbito governamental para

ajudar os países a entender melhor como investir nas competências para transformar vidas e fomentar economias.

Ajudará os países a identificar os pontos fortes e fracos de suas reservas nacionais de competências e sistemas de

competências, a compará-los no âmbito internacional e a desenvolver políticas de melhoria. Em particular, a estratégia

estabelece as bases sobre as quais os governos podem trabalhar de maneira eficaz com todas as partes interessadas –

governos nacionais, regionais e locais, empregadores, trabalhadores e estudantes.

Sumário

Introdução

Alavanca política 1: Desenvolvimento de competências relevantes

Alavanca política 2: Ativação da oferta de competências

Alavanca política 3: Usar as competências de maneira eficaz

O caminho a percorrer