Num mundo em que as coisas que são fáceis de ensinar e testar também se tornaram fáceis de digitalizar e de serem automatizadas, será a nossa imaginação, nossa consciência e nosso senso de responsabilidade que nos ajudarão a aproveitar as oportunidades do século 21 para transformar o mundo num lugar melhor.

As escolas de amanhã terão de ajudar os alunos a pensar por si mesmos e a se juntarem a outros, com empatia, no trabalho e na cidadania.

Elas terão que ajudar os alunos a desenvolver um forte senso de certo e errado, e também sensibilidade para com as reivindicações de outros.

De que as escolas vão precisar para conseguirem tornar isso realidade? Andreas Schleicher, criador do PISA (Programme for International Student Assessment), um programa da OCDE, e uma autoridade internacional em política educacional, acompanhou líderes educacionais em mais de 70 países em seus esforços para criar e implementar políticas e práticas voltadas para o futuro.

Embora as melhoras na educação sejam mais fáceis de proclamar que de serem atingidas, neste livro Schleicher examina os muitos casos de sucesso a partir dos quais há algo a aprender. Isso não tem nada a ver com copiar e colar soluções de outras escolas ou países, e sim com olhar seriamente e com serenidade para boas práticas em nossos próprios países ou em outros, para compreender o que funciona e em que contextos.

Especialista em Física, Schleicher oferece uma perspectiva única na reforma da educação: ele argumenta, de forma convincente, que ela não deveria deixar de ser arte, mas ser principalmente uma ciência.

“Ninguém no mundo sabe mais sobre Educação que Andreas Schleicher. Ponto final. Pela primeira vez, ele compilou 20 anos de patrimônio intelectual em um só lugar. A leitura de Primeira classe deveria ser obrigatória para os formuladores de políticas públicas e qualquer pessoa que queira saber como nossas escolas podem se adaptar ao mundo moderno – e ajudar todas as crianças a aprenderem por si mesmas.”

Amanda Ripley, author of The Smartest Kids in the World, um bestseller do New York Times

“[Schleicher]…compreende as questões mais importantes, e o faz encostando o ouvido no chão e descobrindo soluções conjuntamente a uma variedade de líderes de todos os níveis do sistema e em diversas sociedades.”

Michael Fullan, Diretor da Global Leadership, New Pedagogies for Deep Learning

“Todos os líderes visionários que encaram com seriedade o aprimoramento da aprendizagem escolar deveriam incluir este livro, totalmente baseado em evidências – Primeira Classe: Como construir um sistema educacional para o século 21 – no topo de sua lista de leituras.”

Jeb Bush, 43º Governador da Flórida, e fundador e Presidente da Fundação pela Excelência em Educação

“…um livro que precisa ser lido por aqueles que desejam criar um futuro no qual as oportunidades econômicas possam ser compartilhadas por todos.”

Klaus Schwab, Fundador e Presidente Executivo do Fórum Econômico Mundial

“Neste livro oportuno e visionário, um dos educadores mais capacitados do mundo se baseia em dados impressionantes, observações argutas e considerável sensatez para indicar os caminhos de uma educação efetiva para todos os jovens.”

– Howard Gardner, Diretor Senior do Projeto Zero, Programa de Pós-Graduação em Educação de Harvard