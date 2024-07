Gondolkodás az oktatásról – Forgatókönyvek

A könyv kitűnő kiindulópontot jelent az oktatás jövőjéről szóló vitákhoz. Különösen izgalmasak azok a lehetőségek, amelyek megvalósítása nem lehetetlen, így például a hagyományos iskola átváltozása alkalmazkodásra képes tanulószervezetté. Ezen alternatívában a tanulás és a tudásmegosztás minden iskolapolgár feladata, miközben maga a szervezet az egyre gyarapodó tudás hordozójává és a benne tevékenykedők katalizáló közegévé válik. Ez egyben az iskolák fennmaradásának egyik lehetséges forgatókönyve is, amely egy új, élvezetes és eredményes működési mód élményét is adhatja. Hasonlóan izgalmas az iskola kitagolódását jelző jövőváltozat, mely az oktatás steril közösségi helyszínein túl a technológiával segített alternatív tanulási formákat, az interakciók lehetőségeit is képes kihasználni. A jövőre vonatkozó közös tudás támogatásaként az OECD kötete összefoglalta a nemzetközi közösség által felhalmozott tapasztalatokat, melyek közös gondolkodásra késztetnek. Vajon milyen lesz az oktatás jövője? Tudunk-e élni azokkal a lehetőségekkel, amik a kedvező forgatókönyvek irányába jelenthetnek elmozdulást?