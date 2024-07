A tanulás útján:

A vezetők és oktatók fejleszthetik a felsőoktatási tanítás minőségét, és ezáltal végzettjeinek minőségét, az intézmény gyakorlatára való reflexióval. Ez a könyv vizsgálja a különböző szereplők közötti kapcsolatot az intézményeken belül, a szervezeti struktúrát, a vezetés elkötelezettségét, az oktatók és hallgatók bevonásának lehetőségeit és az értékelés eszközeit.

Az OECD áttekintése 46 minőségi tanítási kezdeményezés vizsgálatán alapul 20 országban, a tanulmány kiemeli az intézmény környezete, a minőségi oktatás trendjei, a tanítási módszerek és tanulási feltételek hatását. A minta 29 felsőoktatási intézményt foglal magában, a műszaki és szakképző jellegű intézményektől az üzleti és közgazdasági iskolákig, a kis alapképzést nyújtó intézményektől a multidiszciplináris posztgraduális képzéseket nyújtó intézményekig.

A könyv az alábbi befolyásoló tényezőket azonosítja és illusztrálja a világ különböző részeiről érkező példákkal:

az intézmény céljai a minőségi tanítás támogatásával, a lehetőségeik és a minőségi tanítás mögött rejlő filozófia;

a minőségi tanítási kezdeményezések konkrét alkalmazásának útjai, az implementálás során jelentkező kihívások, és a disszemináció kulcsszereplői;

értékelési rendszerek és az intézményi támogatás hatása a tanításra, a kutatás és minőségkultúra;

az intézményi megközelítések hogyan kombinálhatók úgy, hogy fenntartható módon támogassák a minőségi tanítást.

A könyv elemzi továbbá a minőségi tanítás hatásait az intézményi vezetőkre, az oktatókra, a minőséggel foglalkozó szervezeti egységekre és hallgatókra.

