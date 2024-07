Vandalisme, terrorisme et sûreté dans les transports publics urbains de voyageurs

Le lecteur trouvera dans cette publication les recommandations que la Table Ronde a formulées pour combattre les actes de vandalisme : l’institution de partenariats locaux qui associent tous les acteurs de la prévention, de l’intervention et de la répression, l’échange d’expériences, la rédaction de guides pratiques sur les mesures de prévention et sur la conception des infrastructures, des informations sur les succès et échecs.