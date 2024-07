Transport et commerce international

Avec la levée de nombreuses barrières aux échanges, une intégration économique internationale plus poussée dépend essentiellement de la réduction des coûts des échanges au sein du secteur des transports. La Table Ronde s’est penchée sur la structure et le développement des coûts du transport international au cours des dernières décennies. Elle a identifié les bénéfices que l’on peut attendre d’investissements dans des équipements de transport international et dans la réduction des coûts de passage aux frontières. Les rapports introductifs ont été rédigés par David Hummels (Purdue University), Anthony Venables (London School of Economics et Centre for Economic Policy Research), ainsi que par Harry Broadman et John S. Wilson (Banque mondiale).