Transport, formes urbaines et croissance économique

Pour de nombreux urbanistes, il est important de contenir l’étalement urbain, qui est considéré comme à l’origine des coûts environnementaux et de la congestion. En revanche, beaucoup d’économistes attribuent des avantages à l’étalement urbain, qui permet par exemple aux ménages d’accéder à des logements plus grands et moins chers. Cette Table Ronde examine les coûts et les avantages de l’étalement urbain, en mettant en évidence les liens qui existent entre forme urbaine et croissance économique. Elle étudie les arbitrages à faire quand on tente de contenir l’extension des villes. Les débats prennent appui sur des communications de Mme Elizabeth Deakin (UC Berkeley) et de MM. Matthew Kahn (Tufts University), Gilles Duranton (University of Toronto) et David Banister (University College London).