Estimation et évaluation des coûts de transport

Les données sur les coûts de construction et d’exploitation des installations sont essentielles pour l’évaluation des services d’infrastructure fournis par les opérateurs publics ou privés. Cette table ronde examine quelles données sont nécessaires pour l’évaluation ; quelles sont les méthodes susceptibles de permettre de mesurer l’efficience des services fournis et d’assurer une évaluation comparative efficace des prestataires ; quels sont les effets des systèmes réglementaires sur les coûts ; et comment les régulateurs remédient à l’asymétrie des informations et au fait que ceux qui fournissent les données ont davantage tendance à servir les intérêts des entreprises que ceux des usagers.