Transports et télécommunications

Le transport et les télécommunications sont des technologies complémentaires, essentielles au fonctionnement du système économique et social, ce qui facilite la création et le développement de liens. Mais ils se font également concurrence en tant que moyens de communication. Le développement récent des télécommunications représente un défi pour le secteur des transports. Ce rapport vise à identifier la nature et l’ampleur de ce défi.