Transport et vieillissement de la population

Avec les progrès de la médecine, le vieillissement des populations est inéluctable dans les pays développés. Or, ces populations présenteront des caractéristiques nouvelles, notamment dans le domaine des transports où, à la différence des générations précédentes, elles auront fait un large usage de l'automobile. Comment satisferont-elles à l'avenir leurs besoins de déplacement ? Jusqu'à présent, le transport ferroviaire a perdu la clientèle du troisième âge, contrairement à la voiture et même aux autobus. Pourra-t-on inverser cette tendance ? Pour le quatrième âge, dont les besoins sont proches de ceux de personnes souffrant de handicaps, il n'existe pas encore de services adaptés. Comment satisfaire à l'avenir les besoins de mobilité de cette tranche d'âge dont la population ne fera qu‘augmenter ? L'habitat dispersé, la concentration du commerce dans les hypercentres à la périphérie des villes, soulèveront également des problèmes aigus avec le vieillissement des populations. La sécurité routière elle-même pourra souffrir de l'inaptitude croissante des personnes âgées à conduire… Incontestablement, le problème de la mobilité des populations vieillissantes présente de multiples facettes qu'il n'est plus possible d'ignorer.

Cette Table Ronde fait le point sur l'expérience de divers pays et formule des recommandations utiles aux décideurs politiques soucieux d'aborder le problème dans toute sa plénitude.