Transport et loisirs

Les transports liés aux loisirs sont une réalité méconnue et leur importance est largement sous-estimée. Ces transports sont pourtant plus importants que les mouvements pendulaires domicile-travail. En effet, il y a une très grande diversité d’activités de loisirs qui génèrent des déplacements : shopping, visites à des parents ou amis, activités sportives ou encore tourisme local et international.

L’objectif de cet ouvrage est de décrire et d’analyser les transports liés aux loisirs : importance des flux, localisation, modes de transport, profils temporels et évolutions structurelles. A partir de cette analyse, le livre s’attache à définir les conséquences du développement des loisirs sur la politique des transports. Sont ainsi examinées des questions telles que la nécessité d'intégrer les transports locaux et les transports à longue distance, le recours accru à des modes de déplacement respectueux de l'environnement, la promotion des déplacements d'agrément de proximité ou le besoin d’améliorer le cadre de vie quotidien. Relever le défi posé par les transports liés aux loisirs constitue en fait une véritable opportunité, car les solutions trouvées à ce niveau permettront d'améliorer tous les transports, quelle que soit la finalité de leur usage.