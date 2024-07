Surmonter les obstacles à la frontière

Les échanges internationaux se sont considérablement développés ces dernières années, grâce en partie à la réduction progressive des droits de douane et des contingents tarifaires dans le cadre des cycles successifs de libéralisation multilatérale des échanges. Toutefois, ce développement met en avant une des faiblesses persistantes du commerce international: les obstacles à la frontière que produisent les procédures et formalités commerciales inefficaces, obsolètes et compliquées empêchent les pays de profiter pleinement des avantages de marchés mondiaux ouverts. Les six études rassemblées dans cette publication examinent dans quel mesure des procédures inefficaces à la frontière ont un impact sur les flux des échanges et des investissements, comment les facteurs institutionnels et politiques affectent la conception et la mise en œuvre de mesures visant à améliorer l’efficacité accompagnés de bénéfices escomptés de ces mesures pour justifier les dépenses nécessaires pour les mettre en place et si ces dépenses sont à la portée des pays en voie de développement et des pays les moins avancés, étant donné leurs autres priorités de développement.