Produits énergétiques et écologiques

Ce livre a pour vocation d’aider les négociateurs à se situer dans le débat international sur la libéralisation des échanges de biens et services environnementaux. Il approfondit l’analyse dans trois domaines : les produits écologiquement préférables, les énergies renouvelables et les produits économes en énergie. Dans chacun des trois chapitres, les auteurs se penchent sur le champ et la définition de ces différentes catégories de produits, examinent les obstacles tarifaires et non tarifaires aux échanges et expliquent les retombées écologiques d’une libéralisation. Le rapport fait suite à un précédent ouvrage publié en 2005 sous le titre Biens et services environnementaux : pour une ouverture des marchés au service de l’environnement et du développement.