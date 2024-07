La perspective d’une plus grande libéralisation des échanges est parfois l’objet d’un débat public houleux, notamment lorsqu’il s’agit des répercussions qu’elle pourrait avoir sur les pays en développement. Cette publication aborde la question des échanges et du développement sous un angle économique. Elle examine ces sujets sensibles à la lumière d’approches empiriques et d’analyses objectives. Quels sont les impacts potentiels d’une plus grande libéralisation sur le bien-être des pays en développement ? Quels ajustements économiques une telle libéralisation ferait-elle intervenir ? De quelles solutions les gouvernements des pays en développement disposent-ils pour accéder à de nouveaux débouchés commerciaux, tout en relevant les défis structurels qui les accompagnent ? Dynamiser les échanges: Les enjeux du développement dans le système commercial multilatéral livre les conclusions des recherches les plus récentes de l’OCDE et de la Banque mondiale sur ces questions et d’autres thèmes qui leur sont associés.