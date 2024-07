Examen des politiques agricoles de l'OCDE : Slovénie 2001

Les dix premières années d'indépendance de la Slovénie ont été marquées par un réel redressement économique et une progression notable de son intégration internationale. Le secteur agro-alimentaire national devrait logiquement en bénéficier, ce qui accélèrerait le transfert de ressources humaines et financières vers des domaines plus compétitifs et contribuerait à faire baisser les coûts de production. Avec la perspective de son adhésion prochaine à l'UE et compte tenu de ses engagements auprès de l'OMC et de l'ALEEC (qu'elle devra tenir), la Slovénie doit impérativement limiter les mesures ayant pour conséquence de fausser les prix dans le secteur agro-alimentaire, et privilégier l'ajustement structurel, en particulier en réduisant le morcellement des exploitations, en étendant le secteur agricole commercialement viable, et en restructurant et modernisant l'industrie alimentaire. Étant donné l'importance considérable des zones rurales en Slovénie, il est essentiel d'adopter une stratégie efficace de diversification capable de générer des revenus non agricoles pour les populations rurales, afin de soutenir le processus de transition vers une agriculture davantage fondée sur les mécanismes du marché. Cette étude analyse les évolutions qu'a connues la Slovénie depuis son accession à l'indépendance en 1991. Elle évalue les principaux problèmes structurels, examine les tendances qui se dessinent au niveau de l'action des pouvoirs publics et fournit des estimations détaillées du soutien à l'agriculture en utilisant les indicateurs mis au point par l'OCDE (ESP et ESC). Cet ouvrage offre des informations et une analyse précieuses pour tous ceux qui s'intéressent aux politiques, aux marchés et aux échanges agricoles et agro-alimentaires des pays d'Europe centrale et orientale. Il s'imposera par ailleurs comme une référence indispensable pour les décideurs, les chefs d'entreprise et les chercheurs. Examens des politiques agricoles déjà parus : Bulgarie (2000) Roumanie (2000) Fédération de Russie (1998) République slovaque (1997) Estonie (1996) Lettonie (1996) Lituanie (1996) République tchèque (1995) Pologne (1995) Hongrie (1994) Cette publication s'inscrit dans le cadre de la coopération engagée par l'OCDE avec les économies non membres.