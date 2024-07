Examen des politiques agricoles de l'OCDE : Corée 1999

L'agriculture revêt une importance particulière en Corée pour des raisons politiques, stratégiques et culturelles. Comment les politiques agricoles coréennes ont-elles évolué au cours des deux dernières décennies ? Quels sont les effets de la crise de 1997 sur le secteur agricole et sur la mise en oeuvre des politiques agricoles ?

En s'appuyant sur la méthode bien connue de l'OCDE de calcul du soutien accordé à l'agriculture au moyen des Équivalents subvention à la production et à la consommation, cette étude constitue l'une des analyses et des évaluations les plus exhaustives de l'évolution rapide de l'agriculture coréenne.