Examen des politiques agricoles de l'OCDE : Fédération de Russie 1998

L'éclatement de l'Union soviétique en 1991 a été pour la Russie le point de départ d'une transition longue et laborieuse vers une économie de marché. Bien que des progrès considérables aient été réalisés en termes de libéralisation de l'économie, certaines difficultés subsistent dans le secteur agroalimentaire. La Russie possède un potentiel économique énorme et l'économie rurale continuera d'être un maillon essentiel de sa structure économique et sociale pendant une bonne partie du XXI ème siècle. Mais pour concrétiser ce potentiel, la Russie doit favoriser le développement et la mise en place de mécanismes de régulation du marché efficaces et éliminer les obstacles structurels qui empêchent l'émergence d'un secteur agroalimentaire puissant et compétitif.

Cette étude constitue l'une des analyses et des évaluations les plus approfondies de l'évolution des politiques agricoles en Russie depuis le début de la réforme. Elle s'appuie sur la méthode bien établie des équivalents subvention à la production et à la consommation utilisée par l'OCDE dans le calcul du soutien accordé à l'agriculture.