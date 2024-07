Examen des politiques agricoles de l'OCDE : Suisse 2015

Ce rapport examine les politiques agricoles de la Suisse et fait des recommandations concernant le rôle des réglementations, la réduction des obstacles aux échanges et des subventions à l’exportation, et la réduction des paiements directs aux exploitants agricoles. Le rapport recommande également d’augmenter les incitations à la production de produits de grande qualité à des prix compétitifs, de mettre en place des politiques différentes selon les régions, et de tenir compte de la durabilité de l’utilisation des ressources et du bien-être des animaux.