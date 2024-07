Examen des politiques agricoles de l'OCDE : Roumanie 2000

Cet examen des politiques agricoles roumaines mesure le chemin parcouru depuis les événements dramatiques de décembre 1989 jusqu’au processus d’adhésion à l’Union européenne actuellement engagé. Il met en évidence les aspects structurels déterminants ainsi que les orientations qui se dessinent dans la réforme agricole. Le soutien dont bénéficie l’agriculture fait l’objet d’estimations détaillées, fondées sur la méthode d’estimation du soutien aux producteurs et aux consommateurs (ESP/ESC) de l’OCDE. Cette étude évalue les performances environnementales de l’agriculture roumaine (notamment du bilan azoté) appréciées en fonction des indicateurs environnementaux élaborés par l’OCDE.

Le rapport conclut que l’une des grandes priorités pour la Roumanie consiste à supprimer les contraintes qui empêchent la main-d’œuvre agricole de se tourner vers d’autres activités à plus forte valeur ajoutée. Une plus grande efficience économique de l’ensemble de la filière agro-alimentaire s’impose si l’on veut accroître la compétitivité du pays et améliorer les termes de l’échange pour les producteurs agricoles durant la période qui précède l’adhésion à l’UE et au-delà.

Cet ouvrage constitue une référence indispensable pour les décideurs, les chercheurs et les entreprises qui s'intéressent à l’agriculture et aux politiques agro-alimentaires ainsi qu’aux marchés et aux échanges, que ce soit dans les pays d’Europe centrale et orientale ou, plus généralement, dans les pays en transition. Cet examen de première importance est appelé à faire date.

