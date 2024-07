Suivi des Principes pour l'engagement international dans les États fragiles et les situations précaires

Deux ans après que le Comité d’aide au développement de l’OCDE, réuni au niveau des ministres, ait approuvé les Principes pour l’engagement international dans les États fragiles et les situations précaires, six États - Afghanistan, Haïti, République centrafricaine, République démocratique du Congo, Sierra Leone et Timor-Leste – ont décidé de faire le point sur la qualité et l’impact de l’engagement international. L’enquête qui s’est appuyée sur six consultations nationales, a suivi une approche faisant appel à plusieurs méthodes pour promouvoir un dialogue entre les parties prenantes nationales et internationales et pour dégager un consensus plus solide sur les objectifs et priorités clés. Le Rapport global fait la synthèse des principales conclusions et recommandations émanant de ces six pays et met ainsi directement en évidence ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas.