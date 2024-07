Dans le but d’aider les experts en développement à faire face au problème de la violence armée, trois notes de programmation ont été élaborées et sont venues mettre à profit la publication de 2009 intitulée Réduire la violence armée, permettre le développement.

Ces trois notes couvrent les sujets suivants : la violence armée en zones urbaines, la jeunesse et la violence armée et les liens existants entre la réduction de la violence armée et la Réforme des systèmes de sécurité.