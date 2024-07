Genre et renforcement de l'État dans les pays en situation de conflit ou de fragilité

Cette publication donne un aperçu des principaux enjeux, défis et opportunités pour assurer la prise en compte plus systématique des questions de genre dans le renforcement de l'État dans les pays fragiles et touchés par un conflit. Elle plaide en faveur d'un renforcement de l'État sensible à une dimension de genre basée sur la valeur intrinsèque de l'égalité des sexes ainsi que sa contribution à de meilleurs résultats de développement et de la réalisation des objectifs de consolidation de la paix et de renforcement de l'État. Le rapport précise également quelques-uns des défis contextuels et des contraintes opérationnelles qui étouffent les progrès dans ce domaine. Basé sur une série d'exemples empiriques des pratiques des bailleurs de fonds, le rapport distille finalement des facteurs clés de succès et les points d'entrée concrets pour faire face à ces défis et atteindre une approche plus efficace, plus politiquement éclairée afin d’intégrer la dimension de genre dans le renforcement de l'État.