La légitimité revêt de l’importance car elle transforme le pouvoir en autorité politique, ce qui permet de gouverner par des moyens non coercitifs. Dans les situations de fragilité, un défaut de légitimité compromet l’existence de relations constructives entre l’État et la société, ce qui affaiblit les capacités de l’État et contribue ainsi à sa fragilité. Des sources multiples de légitimité entrent souvent en concurrence ou en conflit, ce qui place l’État dans l’incapacité en fin de compte d’imposer des règles du jeu. Les donneurs qui opèrent dans des situations de fragilité s’intéressent relativement peu à la légitimité, et concentrent leur effort sur le renforcement des capacités et des institutions comme moyens de renforcer l’efficacité de l’État.

La légitimité de l’État dans les situations de fragilité fait valoir l’argument selon lequel les donneurs doivent accorder bien plus d’attention à la légitimité, et élargir leur vision afin d’inclure certains aspects de la légitimité qui découlent des convictions et traditions communes des individus, et non pas seulement d’un modèle d’État occidental. Les donneurs doivent aussi suivre de près l’impact de leurs interventions afin d’éviter de porter atteinte à la légitimité de l’État. En conclusion, la présente publication propose des recommandations concrètes sur la façon dont les donneurs peuvent favoriser de meilleures relations entre l’État et la société dans les situations de fragilité.