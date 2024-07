Rôle des transports dans une politique anticyclique

La politique anticyclique porte sur les mesures à court terme prises par les gouvernements pour atténuer les fluctuations du cycle économique. Les transports peuvent être affectés par de telles politiques de diverses façons. Le chapitre un de ce rapport porte sur la forme générale des cycles économiques et sur les objectifs et instruments de la politique anticyclique. Le chapitre deux traite de la politique anticyclique et des transports.