La plupart des parents savent d’instinct que le fait de passer plus de temps avec leur enfant et de s’engager activement dans son éducation lui permettra de prendre un bon départ dans la vie. Toutefois, comme la majorité d’entre eux doivent jongler entre impératifs professionnels et familiaux, le temps semble toujours manquer. Par ailleurs, les parents n’osent souvent pas aider leur enfant à faire ses devoirs car ils pensent ne pas avoir les compétences requises pour l’accompagner dans sa réussite scolaire...